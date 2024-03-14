Командир взвода 95 ОДШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона рассказал, что сейчас ситуация на фронте напряженная. По его словам, россияне пытаются штурмовать круглосуточно, за прошедшие сутки отбивались атаки днем, вечером и сегодня ночью.

Смотрите также Папа Гитлера, Папа Путина․ Почему лидеры Католической церкви дают молчаливое согласие на военные преступления

Линия обороны держится

Россияне пытаются продвигаться небольшими пехотными группами по 5 – 10 метров вперед и прячась в земельных окопах.

Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности, вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны,

– рассказал Краснов.

Россияне используют определенную тактику. В частности, они несколько дней атакуют пехотными группами, а потом неожиданно привлекают несколько танков. Однако танки не могут проехать и остаются на том же месте.

Терны – один из ближайших крупных населенных пунктов по дороге на Лиман. Краснов считает, если россияне возьмут Лиман, это откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. По его словам, это стратегическая цель номер один.

Россияне занимают господствующие высоты, позади Тернов. Из-за особенностей ландшафта важно правильно располагать личный состав.

Ситуация на фронте