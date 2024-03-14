Командир взвода 95 ОДШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона рассказал, что сейчас ситуация на фронте напряженная. По его словам, россияне пытаются штурмовать круглосуточно, за прошедшие сутки отбивались атаки днем, вечером и сегодня ночью.
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Линия обороны держится
Россияне пытаются продвигаться небольшими пехотными группами по 5 – 10 метров вперед и прячась в земельных окопах.
Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности, вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны,
– рассказал Краснов.
Россияне используют определенную тактику. В частности, они несколько дней атакуют пехотными группами, а потом неожиданно привлекают несколько танков. Однако танки не могут проехать и остаются на том же месте.
Терны – один из ближайших крупных населенных пунктов по дороге на Лиман. Краснов считает, если россияне возьмут Лиман, это откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. По его словам, это стратегическая цель номер один.
Россияне занимают господствующие высоты, позади Тернов. Из-за особенностей ландшафта важно правильно располагать личный состав.
Ситуация на фронте
- На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении наши воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.
- На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.