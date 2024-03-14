Командир взводу 95 ОДШБр Станіслав Краснов у етері телемарафону розповів, що наразі ситуація на фронті напружена. За його словами, росіяни намагаються штурмувати цілодобово, минулої доби відбивалися атаки вдень, ввечері та сьогодні вночі.

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Лінія оборони тримається

Росіяни намагаються просуватись невеликими піхотними групами по 5 – 10 метрів вперед та ховаючись у земельних окопах.

Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема, вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони,

– розповів Краснов.

Росіяни використовують певну тактику. Зокрема, вони кілька днів атакують піхотними групами, а потім неочікувано залучають декілька танків. Однак танки не можуть проїхати та залишаються на тому ж місці.

Терни – один із найближчих великих населених пунктів дорогою до Лиману. Краснов вважає, якщо росіяни візьмуть Лиман, це відкриє їм пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. За його словами, це стратегічна ціль номер один.

Росіяни займають панівні висоти, позаду Тернів. Через особливості ландшафту важливо правильно розташовувати особовий склад.

Ситуація на фронті