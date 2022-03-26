Стратегически Украина уже победила, но необходимо обеспечить надежный тыл для армии, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что стратегически Украина уже победила, однако украинцы должны обеспечить надежный тыл армии.

А для этого нужно "запускать" экономику страны. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время обращения 25 марта.

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Стратегически Украина уже победила агрессора. И сейчас мы должны работать, чтобы максимально приближать нашу победу. Каждый на своем месте. Мы должны обеспечить надежный тыл для нашей армии,

– отметил Шмыгаль.

И объяснил, что для этого экономика должна работать. В частности, должна быть посевная. Должны открываться магазины, запускаться заводы.

Смотреть видеообращение Дениса Шмыгаля: