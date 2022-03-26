Стратегически Украина уже победила, но необходимо обеспечить надежный тыл для армии, – Шмыгаль
26 марта 2022 , 00:10Читати новину українською
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что стратегически Украина уже победила, однако украинцы должны обеспечить надежный тыл армии.
А для этого нужно "запускать" экономику страны. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время обращения 25 марта.
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Стратегически Украина уже победила агрессора. И сейчас мы должны работать, чтобы максимально приближать нашу победу. Каждый на своем месте. Мы должны обеспечить надежный тыл для нашей армии,
– отметил Шмыгаль.
И объяснил, что для этого экономика должна работать. В частности, должна быть посевная. Должны открываться магазины, запускаться заводы.
Смотреть видеообращение Дениса Шмыгаля: