Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в Украины нет возможности уничтожать эти самолеты из зенитных ракетных комплексов. Россияне запускают ракеты из Каспийского региона, а это слишком далеко.
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Как уничтожить вражеские Ту-95МС
Как отметил Свитан, в принципе, Украина может уничтожать ракеты над территорией России. Тут, например, могут помочь истребители F-16 при наличии соответствующего вооружения.
Однако Украина может бороться со стратегическими бомбардировщиками России другим способом. В свое время уже удавалось доставать его в местах базирования на том же аэродроме "Энгельс".
Мы туда доставали, но не дальнобойными средствами поражения. В общем, уничтожить эти самолеты реально. Это – очень хорошие цели. А вывести их из строя довольно легко,
– заметил Свитан.
И в Ту-95, и в Ту-160 залито от 1 – до 3 цистерн авиационной керосина. Даже небольшое повреждение может полностью уничтожить самолет, да еще и повредить другой, который рядом будет стоять.
После уничтожения этих самолетов россияне будут вынуждены "из рогатки" запускать эти ракеты. Таких самолетов не так уж и много. Всего лишь несколько десятков,
– объяснил Свитан.
Успехи Украины на фронте: детали
- Как сообщили в Генштабе, 3 января украинские военные имели успехи на двух направлениях. Вблизи Авдеевки удалось улучшить тактическое положение, а на Запорожском направлении – врага выдавили с некоторых позиций.
- Также вечером 2 января украинские военные уничтожили современный российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Забавно, что утром того же дня российские СМИ сообщали, что этот комплекс только что передали оккупантам.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 361 тысячи личного состава. А за 2 января эта цифра выросла еще на 680 единиц.