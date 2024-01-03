Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Україна не має можливості знищувати ці літаки із зенітних ракетних комплексів. Росіяни запускають ракети з Каспійського регіону, а це – надто далеко.
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Як можна знищити ворожі Ту-95МС
Як наголосив Світан, в принципі Україна може знищувати ракети над територією Росії. Тут, до прикладу, можуть допомогти винищувачі F-16 за наявності відповідного озброєння.
Однак Україна може боротися зі стратегічними бомбардувальниками Росії в інший спосіб. Свого часу вже вдавалося діставати їх у місцях базування на тому ж аеродромі Енгельс.
Ми туди діставали, але не далекобійними засобами ураження. Загалом знищити ці літаки реально. Це – дуже хороші цілі. А вивести їх з ладу досить легко,
– зауважив Світан.
І в Ту-95, і в Ту-160 залито від 1 – до 3 цистерн авіаційного керосину. Навіть невелике ушкодження може повністю знищити літак та ще й пошкодити інший, який поруч стоятиме.
Після знищення цих літаків росіяни будуть змушені "з рогатки" запускати ці ракети. Таких літаків не так і багато. Всього лиш кілька десятків,
– пояснив Світан.
Успіхи України на фронті: деталі
- Як повідомили у Генштабі, 3 січня українські військові мали успіхи на двох напрямках. Поблизу Авдіївки вдалося покращити тактичне положення, а на Запорізькому напрямку – ворога видавили з деяких позицій.
- Також ввечері 2 січня українські військові знищили сучасний російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Кумедно, що вранці того ж дня російські ЗМІ повідомляли, що цей комплекс тільки що передали до окупантів.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 361 тис. особового складу. А за 2 грудня ця цифра зросла ще на 680 одиниць.