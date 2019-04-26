Стратегическим для президента должно стать развитие ипотечного кредитования, – эксперт

Каких шагов в сфере недвижимости и строительства ожидают от нового президента Украины и чего ожидать потенциальным покупателям и застройщикам от рынка по итогам президентских выборов?

Об этом в комментарии Недвижимость 24 рассказала соучредитель и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей.

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Если говорить о сфере строительства, то и у застройщика, и у потенциального покупателя цели остаются неизменными: застройщик хочет строить качественное жилье, а потенциальный покупатель стать его владельцем,

– говорит эксперт, добавляя, что приоритетом команды нового президента должно стать построение экономически развитой страны.

Специалист отмечает, что на сегодня около 80% игроков рынка недвижимости в Украине в той или иной степени сталкиваются с проявлениями коррупции.

"Поэтому президентской команде необходимо будет принять ряд мер, чтобы создать по-настоящему прозрачный рынок с равными условиями для застройщиков, чтобы значительно улучшить бизнес-климат в отрасли, а это несомненно повлечет привлечение инвестиций в сферу строительства", – убеждена Ольга Соловей.

Что должно стать приоритетом для нового президента?

Стратегическим для нового президента должно стать развитие ипотечного кредитования, в частности, государственных программ.

Например, если взять государственные ипотеки, то кредиты, выданные по ставкам, не превышающим 20-22%, могли бы повлечь за собой снижение ставок в коммерческих банках на 3-5%. Предметом залога на первичном рынке снова должна стать недостроенная квартира, которую покупают.

Что сейчас с ипотекой в ​​Украине?

На сегодня ипотечные ставки в Украине колеблются от 17,9% до 24% в зависимости от вида недвижимости: в новостройке или готовом доме. Если заем на 10-15 лет на сумму до 1 миллиона гривен, первый взнос может составлять от 20% до 50% в зависимости от банка.

К концу 2019 года в Украине должна заработать лизинговая программа жилья. Недвижимость 24 подробно писала, на каких условиях она будет работать.

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