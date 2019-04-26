11:05
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Стратегическим для президента должно стать развитие ипотечного кредитования, – эксперт

      18 Читати новину українською
      Что сейчас с ипотекой в Украине?
      Что сейчас с ипотекой в Украине? / Shutterstock

      Каких шагов в сфере недвижимости и строительства ожидают от нового президента Украины и чего ожидать потенциальным покупателям и застройщикам от рынка по итогам президентских выборов?

      Об этом в комментарии Недвижимость 24 рассказала соучредитель и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей.

      Читайте больше: Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?

      Если говорить о сфере строительства, то и у застройщика, и у потенциального покупателя цели остаются неизменными: застройщик хочет строить качественное жилье, а потенциальный покупатель стать его владельцем,
      – говорит эксперт, добавляя, что приоритетом команды нового президента должно стать построение экономически развитой страны.

      Специалист отмечает, что на сегодня около 80% игроков рынка недвижимости в Украине в той или иной степени сталкиваются с проявлениями коррупции.

      "Поэтому президентской команде необходимо будет принять ряд мер, чтобы создать по-настоящему прозрачный рынок с равными условиями для застройщиков, чтобы значительно улучшить бизнес-климат в отрасли, а это несомненно повлечет привлечение инвестиций в сферу строительства", – убеждена Ольга Соловей.

      Что должно стать приоритетом для нового президента?

      Стратегическим для нового президента должно стать развитие ипотечного кредитования, в частности, государственных программ.

      Например, если взять государственные ипотеки, то кредиты, выданные по ставкам, не превышающим 20-22%, могли бы повлечь за собой снижение ставок в коммерческих банках на 3-5%. Предметом залога на первичном рынке снова должна стать недостроенная квартира, которую покупают.

      Что сейчас с ипотекой в ​​Украине?
      На сегодня ипотечные ставки в Украине колеблются от 17,9% до 24% в зависимости от вида недвижимости: в новостройке или готовом доме. Если заем на 10-15 лет на сумму до 1 миллиона гривен, первый взнос может составлять от 20% до 50% в зависимости от банка.

      К концу 2019 года в Украине должна заработать лизинговая программа жилья. Недвижимость 24 подробно писала, на каких условиях она будет работать.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      blog_ava
      Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      сегодня
      76463
      Теги: Выборы Президента 2019 Кредит на жилье Ипотека Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 11:00 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова 15
      Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      сегодня , 10:48 Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      78
      Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      сегодня , 10:30 Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      Тетяна Бучок 77
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 10:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 493
      Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных
      сегодня , 09:03 Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных
      Юліана Вінтюк 25449
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       21 апреля , 23:24
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
       1 февраля , 15:43
      Decathlon в Украине: известно, где и когда откроется первый магазин
       6 марта , 12:51
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
       30 мая , 11:33
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук