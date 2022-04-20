Стратегическое ядерное оружие Путин не применит, – Арестович

В условиях войны против Украины Россия может пойти на любые шаги. Однако стратегическое ядерное оружие Владимир Путин не применит.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Почему Кремль может не отважиться

По словам Арестовича, на такие возможные действия России сразу будет реакция США, Франции, Великобритании и Китая, также имеющих ядерное оружие. Соответственно, "что-то" может полететь и в сторону российского государства, поэтому в Кремле на это не пойдут.

Я всегда спрашиваю: "Чтобы что?". Стратегическое ядерное оружие он (Путин – 24 канал) не применит,

– отметил советник главы ОПУ.

Если же говорить о тактическом ядерном оружии, то его создавали для уничтожения батальонной районной обороны. Такой удар по силе напоминает очень мощный авиационный или артиллерийский.

Тактическое ядерное оружие предназначено для применения вблизи линии фронта и в ближнем тылу врага, а стратегическое – для поражения глубокого тыла.

Однако после этого войска должны пройти через это "ядерное пятно", чтобы продолжать наступление и "прибить" оборону противника.

Я хочу посмотреть на российские войска, которые пойдут через "ядерное пятно" сейчас, в 21 веке. Особенно после того, как в Чернобыле несколько десятков из них умерли из-за неосторожного обращения в радиоактивной местности,

– отметил советник главы ОПУ.

Арестович отметил, что с военной точки зрения единичное использование тактического ядерного оружия не имеет никакого смысла. Если же будет многократное использование – это уже ядерная война в Европе, грозящая, прежде всего, радиоактивному заражению Беларуси и европейской части России.

"Не думаю, что в их планы входит сделать эти территории непригодными для жизни. В то же время, на это будет немедленная реакция мира", – добавил советник главы ОПУ.

Арестович объяснил, почему Путин может не отважиться использовать ядерное оружие: смотрите видео