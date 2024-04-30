Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что генеральная линия Александра Лукашенко – не втягиваться в войну России с Украиной. Он неоднократно говорил о 120 тысячах украинских военных на границе, что ему вообще не нравится, но он не хочет войны.

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Влияние "старших товарищей"

По мнению экс-сотрудника СБУ, белорусские военные и местные кагэбисты находятся под прямым или косвенным влиянием со стороны своих "старших товарищей" из России.

Это влияние происходит вследствие того, что белорусы ранее или учились в Москве, или имели дружеские отношения с россиянами, или испытывали давление с административной стороны.

Возможно, Беларусь пытаются все же втянуть опосредованным путем в войну с Украиной. Как? Например, россияне давят на белорусский генштаб и заставляют их фальсифицировать данные о якобы обстрелах беспилотниками из Литвы. Таким образом, Лукашенко каждое утро будут докладывать о сбитых 100 – 500 беспилотниках, чтобы у него в голове откладывалось "НАТО на нас нападает",

– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что несколько дней назад глава белорусской КГБ Иван Тертель заявил, что на территории города Киева в Оболонском районе есть две больницы, которые используются якобы для того, чтобы там лечили "террористов" под прикрытием местного населения, гражданских и детей. Тертель заметил, что Беларусь "будет бороться". К сожалению, это спровоцировало эвакуацию взрослых и детей из этих больниц.

Возможно, здесь такая же пропаганда, что "везде есть враги": там Литва атакует, здесь Украина лечит каких-то террористов, которые имеют целью напасть на Беларусь. Возможно, таким образом россияне подталкивают Лукашенко принять определенные действия по поводу участия Беларуси в этой войне,

– подытожил Ступак.

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