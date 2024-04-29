Больше всего самопровозглашенного президента Беларуси возмутило то, что якобы Украина уже получила первые ракеты ATACMS, информирует 24 Канал.

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Заволновался не на шутку

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одобрение Соединенными Штатами Америки 61 миллиарда долларов "важным фактором эскалации конфликта в Украине".

Очень опасно, что выделили ракеты дальнего действия ATACMS,

– сказал он.

Далее, подглядывая в "методичку Кремля", Лукашенко заговорил об ударах Украины по российским НПЗ и военным аэродромам. По его словам, это действия, которые опять-таки свидетельствуют об "эскалации войны".

Белорусский диктатор добавил, что Россия якобы также оснащена новым оружием и имеет резервы в каждой бригаде. Возникает вопрос: почему тогда настолько "подгорает", если российская армия такая бесстрашная и мощная!? Очевидно, что фюрер лукавит.

Бряцание ядеркой

Самопровозглашенный президент Беларуси на этом не закончил. Дальше еще интереснее – маразм крепчает, а Лукашенко не перестает пробивать дно.

Белорусский диктатор считает, что американцы хотят "убить" сразу несколько "зайцев":

ослабить Россию и Европу;

дальше разбираться один на один с Китаем, привлекая прежде всего Индию, Англию, Австралию и "дай Бог", по его словам, Украину и Южную Корею.

А нам нужно понимать, что ситуация требует жесткого контроля во всех сферах – начиная с информационной, заканчивая военной. Любое неосторожное слово, движение может начать открытое военное противостояние вплоть до применения ядерного оружия,

– болтал Лукашенко.

ATACMS для Украины: что известно