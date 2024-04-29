Больше всего самопровозглашенного президента Беларуси возмутило то, что якобы Украина уже получила первые ракеты ATACMS, информирует 24 Канал.
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Заволновался не на шутку
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одобрение Соединенными Штатами Америки 61 миллиарда долларов "важным фактором эскалации конфликта в Украине".
Очень опасно, что выделили ракеты дальнего действия ATACMS,
– сказал он.
Далее, подглядывая в "методичку Кремля", Лукашенко заговорил об ударах Украины по российским НПЗ и военным аэродромам. По его словам, это действия, которые опять-таки свидетельствуют об "эскалации войны".
Белорусский диктатор добавил, что Россия якобы также оснащена новым оружием и имеет резервы в каждой бригаде. Возникает вопрос: почему тогда настолько "подгорает", если российская армия такая бесстрашная и мощная!? Очевидно, что фюрер лукавит.
Бряцание ядеркой
Самопровозглашенный президент Беларуси на этом не закончил. Дальше еще интереснее – маразм крепчает, а Лукашенко не перестает пробивать дно.
Белорусский диктатор считает, что американцы хотят "убить" сразу несколько "зайцев":
- ослабить Россию и Европу;
- дальше разбираться один на один с Китаем, привлекая прежде всего Индию, Англию, Австралию и "дай Бог", по его словам, Украину и Южную Корею.
А нам нужно понимать, что ситуация требует жесткого контроля во всех сферах – начиная с информационной, заканчивая военной. Любое неосторожное слово, движение может начать открытое военное противостояние вплоть до применения ядерного оружия,
– болтал Лукашенко.
ATACMS для Украины: что известно
- Западные СМИ сообщили, что США якобы тайно передали Украине 100 ракет ATACMS. И украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму. Это произошло в рамках пакета помощи на 300 миллионов долларов, который приняли в марте 2024 года.
- В Офисе Президента такие сообщения назвали спекулятивными. Советник ОПУ Михаил Подоляк сказал, что наличие ATACMS будет заметным, учитывая количество уничтоженной инфраструктуры агрессора в пределах 200 километров. Сегодня наше государство атакует российскую инфраструктуру благодаря собственным ракетам и дронам.
- Впоследствии Белый дом подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Соединенные Штаты объяснили, что не объявляли об этом решении ранее, чтобы сохранить оперативную безопасность нашего государства. Как ракеты могут или не могут быть использованы – должен ответить Киев.