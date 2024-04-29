Найбільше самопроголошеного президента Білорусі обурило те, що буцім Україна вже отримала перші ракети ATACMS, інформує 24 Канал.
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Захвилювався не на жарт
Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко назвав схвалення Сполученими Штатами Америки 61 мільярда доларів "важливим фактором ескалації конфлікту в Україні".
Дуже небезпечно, що виділили ракети дальньої дії ATACMS,
– сказав він.
Далі, підглядаючи в "методичку Кремля", Лукашенко заговорив про удари України по російських НПЗ та військових аеродромах. За його словами, це дії, які знову-таки свідчать про "ескалацію війни".
Білоруський диктатор додав, що Росія буцім також оснащена новою зброєю та має резерви в кожній бригаді. Постає питання: чому тоді настільки "підгорає", якщо російська армія така безстрашна та потужна!? Очевидно, що фюрер лукавить.
Брязкання ядеркою
Самопроголошений президент Білорусі на цьому не закінчив. Далі ще цікавіше – маразм міцніє, а Лукашенко не перестає пробивати дно.
Білоруський диктатор вважає, що американці хочуть "вбити" одразу кілька "зайців":
- ослабити Росію та Європу;
- далі розбиратися сам на сам з Китаєм, залучаючи насамперед Індію, Англію, Австралію і "дай Боже", за його словами, Україну та Південну Корею.
А нам потрібно розуміти, що ситуація потребує жорсткого контролю у всіх сферах – починаючи з інформаційної, закінчуючи військовою. Будь-яке необережне слово, рух може почати відкрите військове протистояння аж до застосування ядерною зброї,
– базікав Лукашенко.
ATACMS для України: що відомо
- Західні ЗМІ повідомили, що США нібито таємно передали Україні 100 ракет ATACMS. І українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму. Це відбулося у межах пакета допомоги на 300 мільйонів доларів, який ухвалили в березні 2024 року.
- В Офісі Президента такі повідомлення назвали спекулятивними. Радник ОПУ Михайло Подоляк сказав, що наявність ATACMS буде помітною з огляду на кількість знищеної інфраструктури агресора у межах 200 кілометрів. Сьогодні наша держава атакує російську інфраструктуру завдяки власним ракетам та дронам.
- Згодом Білий дім підтвердив передачу ракет ATACMS Україні. Сполучені Штати пояснили, що не оголошували про це рішення раніше, щоб зберегти оперативну безпеку нашої держави. Як ракети можуть або не можуть бути використаними – має відповісти Київ.