Российские пропагандисты внимательно следили за ситуацией с военной помощью от США. Очевидно, что страна-агрессор пыталась сделать все возможное, чтобы сорвать этот процесс. Но ничего не удалось. Соединенные Штаты таки приняли дальнейшую поддержку для Украины.
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Пусть запасаются корвалолом
В одном из сюжетов на российском телевидении Скабеева взбесилась из-за продолжения военной помощи для Украины. Их раздражает, что уже буквально через несколько дней после того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, военная помощь начнет прибывать в Украину.
Оружия будет действительно много. Штаты передадут и БМП Bradley, и транспортные средства HMMWV. Будут и артиллерийские боеприпасы.
Больше всего Скабееву раздражало, что Штаты передадут авиабомбы и аэродромное оборудование. А это – намек, что передача истребителей F-16 произойдет уже довольно скоро. Пропагандисты бесятся, ведь это – "потенциальный носитель ядерного оружия".
Также Скабеева взволнована из-за информации о тайной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров. Она перечислила, что это оружие поможет Киеву бить по временно оккупированному Крыму. Забавно, но и она предполагает, что Украина может запустить эти ракеты по Минску.
Военная помощь для Украины: кратко
- Испания предоставит Украине дополнительную военную помощь. Наше государство уже получило партию артиллерийских боеприпасов. А несколько позже Испания еще передаст легкие и тяжелые пулеметы; защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения; БМП; противотанковые средства; гаубицы.
- Штаты работают над пакетом помощи для Украины на 6 миллиардов долларов. Туда войдут ракеты к ЗРК Patriot и NASAMS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и т.п.
- Власти Бельгии пытаются ускорить поставки своих истребителей F-16 для Украины. Теперь там намерены сделать это до конца 2024 года.