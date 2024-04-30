Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що генеральна лінія Алєксандра Лукашенка – не втягуватись у війну Росії з Україною. Він неодноразово казав про 120 тисяч українських військових на кордоні, що йому взагалі не подобається, але він не хоче війни.

Дивіться також Лукашенко нарозповідав нових казок: чого він насправді боїться

Вплив "старших товаришів"

На думку ексспівробітника СБУ, білоруські військові та місцеві кадебісти перебувають під прямим або опосередкованим впливом з боку своїх "старших товаришів" з Росії.

Цей вплив відбувається внаслідок того, що білоруси раніше або вчилися в Москві, або мали дружні стосунки з росіянами, або зазнавали тиску з адміністративного боку.

Можливо, Білорусь намагаються все ж втягнути опосередкованим шляхом у війну з Україною. Як? Наприклад, росіяни тиснуть на білоруський генштаб і змушують їх фальсифікувати дані про начебто обстріли безпілотниками з Литви. Таким чином, Лукашенку щоранку будуть доповідати про збиті 100 – 500 безпілотників, щоб у нього в голові відкладалося "НАТО на нас нападає",

– наголосив Іван Ступак.

Він додав, що декілька днів тому очільник білоруської КДБ Іван Тертель заявив, що на території міста Києва в Оболонському районі є дві лікарні, які використовуються начебто для того, щоб там лікували "терористів" під прикриттям місцевого населення, цивільних та дітей. Тертель зауважив, що Білорусь "буде боротися". На жаль, це спровокувало евакуацію дорослих та дітей з цих лікарень.

Можливо, тут така ж пропаганда, що "всюди є вороги": там Литва атакує, тут Україна лікує якихось терористів, які мають на меті напасти на Білорусь. Можливо, таким чином росіяни підштовхують Лукашенка ухвалити певні дії з приводу участі Білорусі в цій війні,

– підсумував Ступак.

Останні заяви Білорусі