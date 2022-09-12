Это "российское людоедство", – Зеленский объяснил СМИ из США стратегию кремля насчет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Происходящее украинский лидер назвал "людоедством".

В настоящее время главной целью Украины является возвращение всех оккупированных территорий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью.

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Какая стратегия кремля в отношении Украины

По словам украинского лидера, российская стратегия заключалась в том, чтобы вторгнуться в некоторые части Украины, выиграть время с помощью дискуссий и соглашений, набраться сил и начать новые вторжения.

Я знаю, что некоторые государства будут толкать нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы все поняли, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это разные вещи, потому что Минск – это пустая бумажка, которая позволит россии отдохнуть перед следующим вторжением.

– заявил Зеленский.

Он отметил, что на сегодняшний день не видит со стороны россии желания идти на конструктивный диалог. Что касается их ультиматумов, то Зеленскому "все равно", кто их выдвигал – путин или кто-то другой.

"Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский назвал происходящее "российским людоедством", и подчеркнул, что "в такое играть он не хочет".

Президент добавил, что переговоры со страной-агрессором возможны только после того, как россия выведет свои войска с нашей территории.

Фейгин предположил, какие следующие шаги кремля

Вполне возможно, что сейчас российский диктатор сосредоточится на удержании тех территорий, которые недавно его войска оккупировали – часть Луганской и Донецкой областей и определенная территория Юга Украины.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, ситуация с Херсонской областью сейчас достаточно неопределенная для путина. Вероятно, они перенесут свой фейковый "референдум", чтобы не рисковать своей репутацией.

"Прозвучало, что они могут перенести "референдумы" с 11 сентября. На это может быть несколько причин. Одна из них – неуверенность, что сразу после "референдума" они эти территории не потеряют. Возможно, в элитах россии есть определенная группа людей, которая выступает за то, чтобы подождать и не рисковать", – отметил Фейгин.

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