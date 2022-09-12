Нині головною метою України є повернення всіх окупованих територій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у новому інтерв’ю.

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Яка стратегія кремля щодо України

За словами українського лідера, російська стратегія полягала в тому, щоб вторгнутися в деякі частини України, виграти час за допомогою дискусій та угод, набратися сил та розпочати нові вторгнення.

Я знаю, що деякі держави будуть штовхати нас у напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, -3, -5, -10. Це різні речі, тому що Мінськ – це порожній папірець, який дозволить росії відпочити перед наступним вторгненням,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що на сьогодні не бачить з боку росії бажання йти на конструктивний діалог. Що стосується їхніх ультиматумів, то Зеленському "все одно", хто їх висував – путін чи хтось інший.

"Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми", – наголосив український президент.

Зеленський назвав те, що відбувається, "російським людожерством", і підкреслив, що "в таке грати він не хоче".

Президент додав, що переговори з країною-агресоркою можливі лише після того, як росія виведе свої війська з нашої території.

Фейгін припустив, які наступні кроки кремля

Цілком можливо, що зараз російський диктатор зосередиться на утриманні тих територій, які нещодавно його війська окупували – частина Луганської та Донецької областей та певна територія Півдня України.

На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, ситуація з Херсонською областю зараз досить непевна для путіна. Ймовірно, вони перенесуть свій фейковий "референдум", щоб не ризикувати власною репутацією.

"Прозвучало, що вони можуть перенести "референдуми" з 11 вересня. На це може бути кілька причин. Одна з них – невпевненість, що зразу після "референдуму" вони ці території не втратять. Можливо, в елітах росії є певна група людей, яка виступає за те, щоб почекати і не ризикувати", – зазначив Фейгін.

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