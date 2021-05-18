Журналист Алексей Печий в видеоблоге "Теории заговора" рассказал, что Кремль рассчитывал на быструю дестабилизацию ситуации в Украине благодаря деятельности пророссийских политиков. Одним из таких был Виктор Медведчук.

Читайте также Путин: что на самом деле стоит за паспортизацией ОРДЛО

Почему Путин ошибся

Впрочем, по словам Печия, Владимир Путин ошибся, ведь через 7 лет после начала войны на Донбассе Медведчука "прижали".

Он отметил, что раскрытие предательских переговоров кума Путина со своими российскими кураторами, где фактически обсуждали сдачу Украины, несут очень мощный сигнал и Киеву, и Москве.

Окажется ли Медведчук за решеткой за госизмену – вопрос открытый и частично сомнительный,

– заявил журналист.

Справка. Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

К теме Медведчук таки сдал заграничный и дипломатический паспорта

Печий предположил, что количество тех, кто хотел бы сотрудничать с оккупантами, резко уменьшится. По крайней мере на этом этапе войны России против Украины.

"Стратегия ползучей оккупации с помощью кремлевских агентов в Украине провалилась", – подчеркнул Печий.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео

Дело Медведчука: коротко