Журналист Алексей Печий в видеоблоге "Теории заговора" рассказал, что Кремль рассчитывал на быструю дестабилизацию ситуации в Украине благодаря деятельности пророссийских политиков. Одним из таких был Виктор Медведчук.
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Почему Путин ошибся
Впрочем, по словам Печия, Владимир Путин ошибся, ведь через 7 лет после начала войны на Донбассе Медведчука "прижали".
Он отметил, что раскрытие предательских переговоров кума Путина со своими российскими кураторами, где фактически обсуждали сдачу Украины, несут очень мощный сигнал и Киеву, и Москве.
Окажется ли Медведчук за решеткой за госизмену – вопрос открытый и частично сомнительный,
– заявил журналист.
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Печий предположил, что количество тех, кто хотел бы сотрудничать с оккупантами, резко уменьшится. По крайней мере на этом этапе войны России против Украины.
"Стратегия ползучей оккупации с помощью кремлевских агентов в Украине провалилась", – подчеркнул Печий.
Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео
Дело Медведчука: коротко
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Его объявили по 3 эпизодам.
- Печерский райсуд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения. Нардеп до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.
- Офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда относительно домашнего ареста Медведчука и просит таки взять политика под стражу.