Журналіст Олексій Печій у відеоблозі "Теории заговора" розповів, що Кремль розраховував на швидку дестабілізацію ситуації в Україні завдяки діяльності проросійських політиків. Одним з таких був Віктор Медведчук.

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Чому Путін помилився

Втім, за словами Печія, Володимир Путін помилився, адже через 7 років після початку війни на Донбасі Медведчука "притиснули".

Він зауважив, що розкриття зрадницьких переговорів кума Путіна зі своїми російськими кураторами, де фактично обговорювали здачу України, несуть дуже потужний сигнал і Києву, і Москві.

Чи опиниться Медведчук за ґратами за держзраду – питання відкрите й частково сумнівне,

– заявив журналіст.

Довідка. Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

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Печій припустив, що кількість тих, хто хотів би співпрацювати з окупантами, різко зменшиться. Принаймні на цьому етапі війни Росії проти України.

"Стратегія повзучої окупації за допомогою кремлівських агентів в Україні провалилася", – наголосив Печій.

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео

Справа Медведчука: коротко