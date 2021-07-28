Новая стратегия Вашингтона: останется ли США главным союзником Украины против России

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится уже 30 августа, может решить некоторые сложные моменты. В то же время отношения между Украиной и США сейчас вроде находятся на паузе.

Впрочем, США остаются основным политическим и безопасностным союзником Украины против российской агрессии – за 7 лет американская военная помощь составила примерно 3 миллиарда долларов. И для администрации Джо Байдена продолжение наработанного ранее формата сотрудничества с Киевом является важным как никогда – в военной сфере в частности.

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По мнению директора Центра международных исследований Владимира Дубовика, администрация Байдена считает, что формат отношений с Украиной является устойчивым, что он работает, и в его пределах надо оставаться.

"То, что США оказывает военную помощь Украине более или менее достаточно – как для внутренних преобразований, так и для безопасности, оборонной ситуации", – считает Владимир Дубовик.

Вашингтон формирует новую стратегию в отношении Москвы

В то же время в Вашингтоне сейчас формируют новую стратегию в отношении России, где жесткая сила сочетается с дипломатическими переговорами. Поэтому Украине не стоит ожидать решения всех своих проблем исключительно с помощью американцев, а искать общие точки соприкосновения в борьбе Запада с Россией, которая приобрела гибридные формы.

Не будет масштабной перезагрузки, не будет также полномасштабной холодной войны, и такого жесткого прессинга на Россию. Будет что-то посередине – это именно мы и наблюдаем,

– сказал Владимир Дубовик.

Риски "Северного потока-2" могут стать главной темой переговоров

Риски от запуска российского газопровода "Северный поток-2", отсутствие американского посла в Киеве и борьба с украинскими олигархами являются главными темами повестки дня. Их решение будет способствовать налаживанию стратегического партнерства Вашингтона и Киева.

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В частности, во время визита Зеленского в белый дом, который запланирован на 30 августа, Байден должен раскрыть суть поддержки Киева после запуска российского газопровода, о чем недавно договорился американский президент с Германией.

"Есть вероятность того, что именно на встрече с Зеленским Байден представит американское видение помощи Украине. Байден представит американскую часть работы в этом направлении. Так вопрос Nord Stream может стать одним из ключевых для этого визита и для этих переговоров", – отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

США усиливают давление на Коломойского

В то же время США постоянно обращают внимание Киева на торможении реформ в экономике и судебной сфере. Украинское руководство в ультимативной форме требует предоставления ПДЧ в НАТО, углубляет политические разногласия активизация санкционного давления на украинского олигарха Игоря Коломойского.

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В то же время ответные санкции США являются лишь началом, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" американский дипломат Джордж Кент. В то же время об этом свидетельствуют и недавние законодательные инициативы Соединенных Штатов.

Стоит также заметить, что на рассмотрение Конгресса вновь вернулись законы, касающиеся политической клептократии, которые касаются так называемых золотых виз и золотых паспортов,

– сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Джо Байден, вероятно, знает, как олигархи влияют на экономику и политику в Украине. Впрочем, несмотря на некоторые разногласия, диалог между нашими странами углубляется. В частности об этом свидетельствует и участие США в Крымской платформе, где страну представит министр транспорта Пит Буттиджедж. Однако соответствующие вопросы должна решить личная встреча Байдена и Зеленского.