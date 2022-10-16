Командир оскорбил Аллаха – СМИ о причинах массового убийства на полигоне в Белгороде

В Белгороде 15 октября произошла стрельба в воинской части. Минобороны страны-оккупанта сообщило, что погибли 11 "мобиков". Однако СМИ заявляют, что на самом деле "двухсотых" – гораздо больше.

РосСМИ заявили, что причиной расправы мог стать религиозный конфликт. Источником информации называют военного, который тоже вроде бы был на полигоне.

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По данным росСМИ, дагестанец, азербайджанец и адыгеец захотели написать рапорт, что не хотят больше служить. Они заявили, что это – "не их война"

Но все люди для России – только "пушечное мясо". Поэтому один из командиров (росСМИ заявили, что это был Андрей Лапинин) устроил истерику и сделал маразматическое заявление, что война России с Украиной – это вроде бы "священная война".

Когда Лапинин услышал возражение, у него окончательно поехала крыша. Горе-командир назвал Аллаха "слабаком" или "трусом", потому что он "не позволяет воевать за страну, которой присягнули". Конечно, об уважении к людям и религиям в России не слышали.

Слова Лапинина шокировали многих собравшихся. РосСМИ заявили, что 3 уроженцев Таджикистана, служивших по контракту, убили Лапинина и открыли хаотический огонь.

Украинские спецслужбы говорят о карателях

Между тем источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что массовый расстрел совершили российские каратели. А причиной кровавой расправы стал бунт "мобиков", которые не хотели ехать умирать в Украину.

"Мобиков" содержали без еды и воды. А когда они узнали, что уже 16 октября их бросают на верную смерть на фронт, устроили бунт и перебили командиров.

Тогда в воинскую часть направили карателей. Те и расстреляли "мобиков".

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Местные телеграмм-каналы сообщают, что в воинской части погибли не менее 22 человек. Кроме того, есть пострадавшие. Сначала минобороны России придумало басню о "теракте". Сначала виновными называли двух работников из Таджикистана.