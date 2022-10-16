РосЗМІ заявили, що причиною розправи міг стати релігійний конфлікт. Джерелом інформації називають військового, який теж начебто був на полігоні.

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За даними росЗМІ, дагестанець, азербайджанець та адигеєць захотіли написати рапорт, що не хочуть більше служити. Вони заявили, що це – "не їхня війна"

Але всі люди для Росії – лише "гарматне м'ясо". Тому один з командирів (росЗМІ заявили, що це був Андрєй Лапінін) влаштував істерику й видав маразматичну заяву, що війна Росії з Україною – це начебто "священна війна".

Коли Лапінін почув заперечення, у нього остаточно поїхав дах. Горе-командир назвав Аллаха "слабаком" чи "боягузом", бо він "не дозволяє воювати за країну, якій присягли". Звичайно ж, про повагу до людей та релігій у Росії не чули.

Слова Лапініна шокували багатьох присутніх. РосЗМІ заявили, що 3 уродженців Таджикистану, які служили за контрактом, вбили Лапініна та відкрили хаотичний вогонь.

Українські спецслужби говорять про карателів

Тим часом джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що масовий розстріл здійснили російські карателі. А причиною для кривавої розправи став бунт "мобіків", які не хотіли їхати помирати в Україну.

"Мобіків" утримували без їжі та води. А коли вони дізналися, що вже 16 їх кидають на вірну смерть на фронт, влаштували бунт й перебили командирів.

Тоді у військову частину направили карателів. Ті й розстріляли "мобіків".

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