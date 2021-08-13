Стрельба в Британии: что известно о нападавшем, который убил 5 человек и совершил самоубийство

23-летний нападавший Джейк Дэвисон вечером 12 августа открыл стрельбу в английском Плимуте, из-за чего погибли 5 человек. Впоследствии он совершил самоубийство. Нападавший перед тем записывал видео, где рассказывал о своем отчаянии.

В 11-минутном ролике на ютубе он замечал, что якобы является Терминатором. Также принадлежал к группе людей, враждебно настроенных к женщинам.

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23-летний нападавший был одержим оружием

Нападавший имел лицензию на огнестрельное оружие. Вечером 12 августа он использовал его против людей, а также совершил самоубийство. Очевидцы вспоминают, что это все было ужасно.

Сам нападавший опубликовал видео, где утверждал, что якобы "его поборола жизнь", ведь он потерял все, что имел. Он признался, что не может похудеть и найти себе девушку.

Добавил, что будто всегда тяжелым трудом боролся за то, чтобы иметь лучшую жизнь, при этом, по его мнению, другие люди гораздо хуже и все равно легко получают все. Он выразил уверенность, что другие люди давно бы уже сломались на его месте.

Дэвисон был одержим оружием

Издание Daily Telegraph процитировало, что в этом же ролике нападающий говорил: "Я знаю, это кино, но, знаете, мне иногда нравится думать, что я Терминатор или что-то вроде этого, и несмотря на почти полное поражение от системы, я все равно стараюсь выполнить эту миссию". Более того, сообщают – судя по плейлисту, он был одержим огнестрельным оружием.

В том же ролике он высказывает еще несколько своих "мыслей":

начинает думать, что он таки Терминатор;

что относится к группе так называемых Incels – группе, которая воздерживается от интима не из-за того, что так решили, а принудительно. Эти мужчины обвиняют женщин в своих неудачах и уверяют, что эти неудачи связаны с рядом насильственных действий по всему миру.

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