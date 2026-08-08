Об этом 8 августа сообщила Национальная полиция Украины.

Что известно о задержании?

После перестрелки злоумышленник скрылся и укрывался от правоохранителей в лесном массиве.

Для поиска и задержания вооруженного беглеца полицейские развернули специальную операцию, к которой привлекли аэроразведку, спецподразделение КОРД, операторов БПЛА и военнослужащих Нацгвардии. Правоохранители установили точное местонахождение разыскиваемого и задержали его.

Спецоперация по задержанию вооруженного стрелка: смотрите видео

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли патроны. Вещественные доказательства направлены на проведение необходимых экспертных исследований,

– добавили в полиции.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 28 июля в селе Иживцы полиция проводила обыск в доме 54-летнего мужчины. Обыск проводился в рамках дела по статье о незаконном обращении с оружием. Тогда мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по двум правоохранителям.

В результате перестрелки раненые оперативники уголовного розыска были доставлены в медицинское учреждение, где они находятся до сих пор.