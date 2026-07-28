Злоумышленника разыскивают. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Что известно об инциденте?

В селе Еживец полиция проводила обыск в доме 54-летнего мужчины в рамках дела по статье о незаконном обращении с оружием. Во время процедуры мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья и скрылся в сторону леса.

В результате стрельбы ранения получили двое правоохранителей. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в сторону лесного массива,

– заявили в полиции.

Для задержания правонарушителя на территории Черновицкой области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства правоохранительных органов.

В полиции призвали граждан быть бдительными и не пытаться самостоятельно задержать вооруженного злоумышленника.

Каковы последние новости о преступлениях в Украине?

Вечером 24 июля в Ужгороде местные жители услышали выстрелы и заметили подозрительного мужчину. После начала специальной операции полиция задержала стрелявшего.

Также в Черниговской области правоохранители задержали женщину, которая пыталась передать военным на блокпосту самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из McDonald's. Злоумышленницу задержали, и трагедии удалось избежать.