Об этом сообщила Национальная полиция.
Что известно об инциденте?
Около 18:30 к полицейским обратились несколько детей, которые сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.
Полиция призвала граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения какой-либо информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102,
– отметили правоохранители.
СМИ пишут, что полиция задержала вооруженного мужчину. Также отмечают, что он открыл огонь по правоохранителям.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
По информации журналиста Глаголы, злоумышленник производил выстрелы из пистолета Glock 17. Предварительно известно, что он мог скрываться в лесу несколько дней.