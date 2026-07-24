Згодом правоохоронці затримали стрільця. Про це повідомила Національна поліція.

Що відомо про інцидент?

Близько 18:30 до поліцейських звернулися кілька дітей, які повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка.

Після прибуття на вказане місце вони почули повторні постріли. За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю. Через це виникла пожежа, яка перекинулась на лісовий масив.

Поліція закликала громадян не наближатися до району проведення спецоперації, а в разі виявлення підозрілих осіб або отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування стрільця негайно повідомити на спецлінію 102,

– наголошули правоохоронці.

Вони повідомляли, що на місці події тривала спеціальна поліцейська операція. До пошуків та затримання чоловіка залучали додаткові сили поліції, а також бійців спецпідрозділу КОРД.

Що відомо про затримку стрільця?

ЗМІ пишуть, що поліція затримала озброєного чоловіка. Також зазначають, що він відкрив вогонь по правоохоронцях.

За інформацією журналіста Глаголи, зловмисник здійснював постріли з пістолета Glock 17. Попередньо відомо, що він міг переховуватись у лісі кілька днів.

Близько 20:29 правоохоронці підтвердили інформацію про затримку зловмисника.

Спецоперацію завершено – стрільця затримала поліція. У нього вилучили бойовий пістолет,

– заявили в Нацполіції.

Правоохоронці додали, що на місці тривають слідчі дії. Вони пообіцяли повідомити деталі згодом.