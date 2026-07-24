Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как военным и полицейским удалось предотвратить теракт?

По информации местного издания "ЧЕЛАЙН", которое ссылается на собственные источники в военной среде, женщина приехала к блокпосту под предлогом помощи и благодарности защитникам. Она передала несколько пакетов с едой, после чего уехала. Военнослужащие не стали сразу открывать пакеты. В соответствии с действующими инструкциями по безопасности они перенесли их на безопасное расстояние от личного состава и самого блокпоста.

Впоследствии выяснилось, что в одном из бургеров было спрятано самодельное взрывное устройство. Именно осторожность военных позволила избежать возможных жертв.

В Национальной полиции Украины сообщили, что совместно со Службой безопасности Украины и органами прокуратуры уже задержали лицо, причастное к попытке передать военным замаскированные взрывчатые вещества. В настоящее время следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры проводят необходимые процессуальные действия.

Правоохранители решают вопрос о предъявлении задержанной подозрения. В полиции отметили, что детали уголовного производства и обстоятельства инцидента будут обнародованы позже.

Напомним, Россия уже не впервые пытается устроить теракты на территории Украины. В частности, 21 июля стало известно, что СБУ сорвала подготовку двойного теракта в центре Ивано-Франковска, который, по данным следствия, организовывали российские спецслужбы. После первого взрыва возле жилого комплекса оккупанты планировали взорвать вторую взрывчатку, когда на место прибудут правоохранители, медики, спасатели и гражданские лица.

Накануне суд приговорил 19-летнего жителя Киева к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и покушение на теракт. По данным следствия, его завербовали российские спецслужбы на временно оккупированной территории Донецкой области. Мужчину переправили в Украину через границу с Беларусью, после чего он поселился в Киеве и готовил теракт. Он должен был дистанционно взорвать самодельное взрывное устройство в спальном районе столицы, однако взрыва не произошло.