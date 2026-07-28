Про це повідомили у Національній поліції.

Що відомо про інцидент?

У селі Їжівці поліція проводила обшук в будинку чоловіка у межах справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Під час процедури чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці й утік в напрямку лісу.

Під час нападу поранень зазнали двоє правоохоронців. Потерпілим надали медичну допомогу.

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву,

– заявили у поліції.