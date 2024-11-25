Массовая драка и стрельба в отеле в Киеве: стрелку сообщили о подозрении в умышленном убийстве

В гостинице Печерского района произошла групповая драка с применением огнестрельного оружия. Двум участникам драки вручили подозрение в уголовном правонарушении.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении двум мужчинам, причастным к инциденту в гостинице в Печерском районе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Детали массовой драки в киевском отеле

В гостинице Печерского района столицы произошла драка с применением огнестрельного оружия.

29-летнему жителю Днепра предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц, а 30-летнего жителя Василькова подозревают в умышленном убийстве и хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Известно, что в ночь на 23 ноября около 00:30 на первом этаже отеля между двумя группами мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Сотрудники охраны отеля вмешались, пытаясь прекратить стычку, применили слезоточивый газ. Однако ситуация обострилась, и один из участников драки достал пистолет "ԌІоск 17", сделал несколько выстрелов и убежал.

В результате стрельбы погиб 27-летний мужчина. Его 26-летнего знакомого и 44-летнего охранника отеля с ранениями грудной клетки были госпитализированы.

Подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчину задержали и поместили в охраняемой палате больницы. Его 29-летнего сообщника задержали непосредственно на месте происшествия.

За хулиганство, совершенное группой лиц, предусмотрено до 4 лет лишения свободы, а за умышленное убийство – до 15 лет.

Фото, что предоставили в Печерской окружной прокуратуре Киева

Напоминаем, в Киеве произошла стрельба в отеле "Sky Loft". Тогда информация, предоставленная СМИ отличалась от официальной, что сейчас опубликована. Медиа писали о нападении на военного, вернувшегося с передовой.