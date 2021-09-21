Большинству 18 – 20 лет: в России опубликовали имена погибших при стрельбе в Перми

В сети появились подробности о погибших во время стрельбы в Пермском университете. Самой молодой жертве было всего лишь 18 лет, самой старшей – 66.

Один из 6 погибших – мужчина, остальные – женщины. Такие данные местные СМИ сообщили со ссылкой на Министерство безопасности Пермского края.

Больше подробностей Стрельба в Пермском университете и тяжелое ранение нападавшего: все, что известно

Известны имена жертв стрельбы в Перми:

Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;

Самченко Ксения Павловна – 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;

Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;

Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.

Как пишет российское издание ТАСС, Маргартира Энгаус была врачом-ендоскопистом с 39-летним стажем. Она работала в городской клинической больнице №7.

Что известно о состоянии пострадавших

По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе – стрелок. Всех оперативно доставили в больницу. Сам нападающий, 18-летний Тимур Бекмансуров, находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние 8 пострадавших медики оценили как тяжелое, 7 – как средний, и еще 12 – как удовлетворительное.

Стрельба в университете Перми: коротко

Утром 20 сентября Бекмансуров пришел во двор Пермского государственного университета, в руках у него было оружие. Парень открыл огонь и осуществил около 30 выстрелов.

Часть студентов пытались бежать из учебного заведения и выпрыгивали из окон. Другие же решили забаррикадироваться в помещении и не выходить – до этого призвали преподаватели.

до этого призвали преподаватели. При задержании правоохранители тяжело ранили нападавшего. Сейчас он в реанимации. Сначала СМИ сообщали о его смерти, однако впоследствии эту информацию опровергли.

Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим –по 500 тысяч. Столько же дополнительно выплатит Пермский университет.