Один із 6 загиблих – чоловік, решта – жінки. Такі дані місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на Міністерство безпеки Пермського краю.

Більше подробиць Стрілянина у Пермському університеті та важке поранення нападника: все, що відомо

Відомі імена жертв стрілянини у Пермі:

Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;

Арамелєв Ярослав Олексійович – 19 років;

Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;

Шакірова Катерина Родомирівна – 19 років;

Айгельдіна Анна Олександрівна – 26 років;

Мохова Олександра Юріївна – 20 років.

Як пише російське видання ТАСС, Маргартира Енгаус була лікаркою-ендоскопісткою із 39-річним стажем. Вона працювала у міській клінічній лікарні №7.

Що відомо про стан постраждалих

За останніми даними, постраждали 28 осіб, зокрема – сам стрілець. Усі оперативно доставили у лікарню. Сам нападник, 18-річний Тимур Бекмансуров, перебуває у вкрай важкому стані. Стан 8 постраждалих медики оцінили як важкий, 7 – як середній, та ще 12 – як задовільний.

Зверніть увагу! Влада пообіцяла виплатити сім'ям загиблих по 1 мільйону рублів, а постраждалим – по 500 тисяч. Стільки ж додатково виплатить Пермський університет.

Стрілянина в університеті Пермі: що відомо