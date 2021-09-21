Один із 6 загиблих – чоловік, решта – жінки. Такі дані місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на Міністерство безпеки Пермського краю.
Більше подробиць Стрілянина у Пермському університеті та важке поранення нападника: все, що відомо
Відомі імена жертв стрілянини у Пермі:
- Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;
- Арамелєв Ярослав Олексійович – 19 років;
- Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;
- Шакірова Катерина Родомирівна – 19 років;
- Айгельдіна Анна Олександрівна – 26 років;
- Мохова Олександра Юріївна – 20 років.
Як пише російське видання ТАСС, Маргартира Енгаус була лікаркою-ендоскопісткою із 39-річним стажем. Вона працювала у міській клінічній лікарні №7.
Що відомо про стан постраждалих
За останніми даними, постраждали 28 осіб, зокрема – сам стрілець. Усі оперативно доставили у лікарню. Сам нападник, 18-річний Тимур Бекмансуров, перебуває у вкрай важкому стані. Стан 8 постраждалих медики оцінили як важкий, 7 – як середній, та ще 12 – як задовільний.
Стрілянина в університеті Пермі: що відомо
- Зранку 20 вересня Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету, в руках у нього була зброя. Хлопець відкрив вогонь й здійснив близько 30 пострілів.
- Частина студентів намагалися втекти з навчального закладу й вистрибували з вікон. Інші ж вирішили забарикадуватися у приміщенні й не виходити – до цього закликали викладачі.
- При затриманні правоохоронці важко поранили нападника. Наразі він перебуває у реанімації. Спочатку ЗМІ повідомляли про його смерть, проте згодом цю інформацію спростували.