Неизвестный стрелял в авто ветерана "Вернись живым": пуля едва не попала в ее сына
- В Киеве неизвестный велосипедист открыл огонь по авто Виктории Дворецкой, руководительницы инструкторского отдела "Вернись живым", пуля едва не попала в ее сына.
- Полиция расследует инцидент, собраны отпечатки и изъяты записи с камер, нападающему грозит административный штраф за мелкое хулиганство.
Вечером 30 июня в Киеве неизвестный велосипедист открыл огонь по авто ветерана и руководительницы инструкторского отдела "Вернись живым" Виктории Дворецкой. Пуля едва не попала в ее сына, который сидел в детском кресле.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виктории Дворецкой. По ее словам, инцидент произошел около 20:00 недалеко от рынка "Виноградарь".
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Пуля едва не попала в сына ветерана во время стрельбы в Киеве
Она заметила, как мужчина на велосипеде сначала бил по стеклу другой машины, а затем выстрелил в их авто из предмета, похожего на оружие. Огнестрельное устройство, вероятно, было пневматическим пистолетом флоберного типа.
Пострадавшая вызвала полицию, которая быстро прибыла на место происшествия. Зафиксированы отпечатки и изъяты записи с камер видеонаблюдения – велосипедиста уже разыскивают правоохранители.
Впрочем, как объяснила Дворецкая, если нападающего найдут, ему грозит лишь административный штраф по статье о мелком хулиганстве.
Виктория отметила, что является обладательницей зарегистрированного оружия и выступает за контролируемый оборот оружия, но обеспокоена, что пневматические пистолеты, которые легко купить в интернете, могут становиться орудием хулиганских действий с минимальными последствиями.
Женщина призвала свидетелей инцидента, которые двигались по проспекту Свободы около 20:00 30 июня, предоставить видеозаписи полиции.