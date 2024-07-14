Трампа хотели убить в Батлере: что это за городок и где находится

В кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли. Произошло это во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

Вечером 13 июля, по американскому времени, на Дональда Трампа было совершено покушение. Произошло это во время его речи среди сторонников в городе Батлер.

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Где расположен городок Батлер

Батлер – город в США, в округе Батлер штата Пенсильвания. По состоянию на 2020 год в городе проживали 13 502 человека. Площадь населенного пункта составляет 7,04 километров квадратных, вся площадь – суша.

Батлер был основан в 1800 году и назван в честь генерала Ричарда Батлера, который был офицером Континентальной армии во время Войны за независимость США.

Индустрия сформировала историю Батлера. Производственное прошлое города отражено в сталелитейной, нефтяной, газовой и автомобильной промышленности, которые принесли региону экономический успех.

В Батлере аэриканская компания Bantam Car Company изобрела, разработала и выпустила один из самых известных автомобилей в мире – джип. Здесь до сих пор расположен оригинальный военный "джип", который сделал американские войска мобильными во время Второй мировой войны.

Где расположен город, в котором совершено покушение на Трампа: смотрите на карте

Отметим, что Пенсильвания – это штат на северо-востоке США. По состоянию на 2022 год в нем проживало почти 13 миллионов человек. По последним данным экзитпола, сейчас здесь наибольшей поддержкой пользуется Дональд Трампа. За него планируют отдать голоса 48 процентов, а за Байдена – 44.

Кто лидирует в Пенсильвании: Трамп или Байден/ Скриншот

Напомним, что в результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Самого Трампа легко ранило в ухо. Предварительно, на политика совершил покушение 20-летний парень. Его ликвидировали снайперы.