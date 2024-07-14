В машине мужчины, подозреваемого в покушении на Трампа, нашли взрывные устройства, – WSJ

На Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании пытался совершить покушение 20-летний Томас Мэтью Крукс. По предварительным данным, мужчина мог иметь взрывные устройства.

Журналисты The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники, отметили, что взрывные устройства подозреваемый в стрельбе в Дональда Трампа держал в своем автомобиле.

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Мужчина, стрелявший в Трампа, мог иметь взрывчатку в авто

Очевидцы отметили правоохранителям, автомобиль, которым управлял Томас Мэтью Крукс, был припаркован возле митинга Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу 13 июля.

В полиции сообщили, что получили многочисленные сообщения о подозрительных пакетах вблизи места, где находился стрелок. В результате на место происшествия были направлены взрывотехники.

Следователи продолжали работать до поздней ночи, чтобы обеспечить безопасность на месте происшествия. Кроме того, правоохранители провели обыск в доме подозреваемого и опросили членов его семьи.

Стрелок был одет в футболку с названием ютуб-канала с оружием

Журналисты NBC News также рассказали, что на фотографиях тела подозреваемого в покушении на Трампа на крыше возле митинга Трампа видно человека, лежащего на крыше с окровавленной головой, в окружении правоохранителей. Человек, истекающий кровью, одет в серую футболку с американским флагом на рукаве с частично затушеванными печатными буквами.

Внешний вид и надписи на футболке соответствуют виду футболки, которая все еще продается на вебсайте ютуб-канала по огнестрельному оружию Demolition Ranch.

После того как фотографии и предположения начали распространяться в интернете в субботу вечером, Demolition Ranch и его основатель опубликовали в социальных сетях публикацию, распространив фотографии и написав: "Что за черт".

У Demolition Ranch более 11 миллионов подписчиков на ютубе, где канал часто публикует видео о различных видах огнестрельного оружия. Это часть большой сети каналов на ютубе, посвященных тестированию оружия.

Издание также показало видео с телом предполагаемого стрелка на крыше здания вблизи места, где люди собрались на митинг Трампа.