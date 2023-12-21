"Самое страшное событие в истории Чехии": что известно о стрельбе в центре Праги

В Карловом университете, что в центральной части Праги, произошла жуткая стрельба. В результате открытого по студентам и преподавателям огня погибло около полутора десятков человек, еще больше – ранены.

Люди пытались скрыться или забаррикадироваться, место оцепила полиция – стрелка ликвидировали. Местные СМИ уже назвали трагедию – худшим событием в истории Чехии. Все, что известно о стрельбе в университете в Праге – передает 24 Канал

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Детали инцидента в университете

Около 15:55 по местному времени неизвестный начал стрельбу в Карловом университете Праги. Трагедия произошла в здании факультета искусств, расположенном на площади Яна Палаха. Это примерно в 500 метрах от исторического Карлова моста, который пользуется популярностью среди туристов.

По сообщениям полиции, известно об убитых, еще несколько десятков были ранены. Люди пытались укрыться в библиотеке, кабинетах и даже на крыше. Они баррикадировались окружающими предметами, такими как стулья или столы. Полиция оцепила территорию вокруг факультета и призвала жителей близлежащих домов не выходить.

Студенты и преподаватели скрывались от стрелка в аудиториях / фото Jakob Weizman

В полиции сообщили, что стрелок был ликвидирован. Сами же студенты, которые находились на факультете, утверждают, что знают стрелка – он якобы выстрелил себе в шею.

Кроме того, сейчас устанавливают, не причастен ли стрелок к преступлению, которое произошло недавно. В конце прошлой недели в лесу обнаружили тела мужчины и младенца.

Стоит отметить, что днем сотрудникам университета и студентам поступили электронные письма, призывавшие забаррикадироваться. Такие же сообщения получили и в Школе искусств и промышленности, расположенной также на площади Палаха.

Люди пытались укрыться от нападавшего на крыше / фото elias

Сколько человек погибло

По предварительной информации спасательной службы Праги, в результате стрельбы 15 человек погибли. Также известно, что около 24 человек получили ранения, среди них 9 находятся в тяжелом состоянии. Цифры жертв могут измениться.

Мы подтвердили количество погибших и большое количество раненых. Спектр травм широкий – от очень тяжелых до средней тяжести и легких,

– отметили в Медицинской службе спасения.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинская сторона поддерживает связь с чешскими правоохранителями.

Кем был стрелок

Для украинцев открыли специальную горячую линию по номеру +420 602 224 938.

Днем полиция Чехии объявила в розыск 24-летнего студента Карлова университета Давида Козака. Правоохранители связывают этого парня со случаем насильственной смерти в селе Кладно. Как выяснилось позже, именно он устроил стрельбу на факультете искусств. Он мертв.

Стрелком был студент Давид Козак / фото правоохранительных органов

В прилегающей информации отмечалось, что Козак может быть вооружен. Мотив действий студента пока неизвестен. Однако начальник полиции Мартин Вондрашек отмечает, что того мог вдохновить случай, который произошел за рубежом в прошлом. Вероятно, речь идет о российских "скулшутерах".

Очевидцы сняли виновника трагедии, когда тот был на крыше / Фото соцсетей

Давид Козак учился и получил степень бакалавра истории и европейских студий, а затем продолжил обучение на магистратуре как историк, специализирующийся на Польше.

Нападавший вдохновлялся россиянами

У Давида Козака, вероятно, был собственный телеграм-канал, который вел на русском языке. Его создали 9 декабря и в первом посте нападавший подчеркивал, что стремится покончить с жизнью и "хочет оставить как можно больше боли". Он отмечал, что стремится совершить "скулшутинг".

В частности, он писал, что ему очень "помогла" Алина Афанаскина. Сам стрелок отметил, что его она его вдохновила, но "мало убила", и что он "попробует исправить это". Также он писал, что хотел стать маньяком, но решил, что массовые убийства "лучше".

Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем... Потом, когда Ильназ совершил стрельбу, я осознал, что гораздо выгоднее совершать массовые убийства, а не серийные. Сидел... Ждал... Мечтал... Хотел... но Алина стала последней точкой. Она, словно вовремя пришла ко мне на помощь с небес,

–написал Давид Козак.



Посты Давида Казака транслировали нестабильное состояние / Фото из телеграм-канала нападавшего

Реакция чешской власти и Зеленского

Узнав о стрельбе премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил свою рабочую программу в Оломоуке, чтобы вернуться в Прагу.

Офис президента страны сообщил, что и президент республики Петр Павел срочно возвращается из командировки из Франции. Отмечается, что сразу же после возвращения он встретится с силами безопасности государства.