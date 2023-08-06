Грозит пожизненное: в Черкассах мужчина ранил полицейского во время перестрелки

В Черкассах задержали мужчину, который ранил правоохранителя во время стрельбы. Злоумышленнику грозит тюрьма.

Об этом рассказали в МВД. Также на странице ведомства обнародовали видео с места происшествия.

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Мужчина ранил полицейского

В полночь правоохранители получили сообщение, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу, поэтому они оперативно прибыли по адресу вызова.

Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в полицию, ранив одного из них. В свою очередь, спецназовец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу,

– рассказали в МВД.

Для задержания злоумышленника была проведена полицейская спецоперация. Мужчину поймали в одном из домов, где он скрывался, и изъяли у него охотничье ружье. ️

В настоящее время 38-летний житель Черкасс находится под стражей. Ему сообщили о подозрении за "угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Подозреваемому грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Смотрите видео с места происшествия

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