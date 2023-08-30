Патрульный застрелил мужчину в Днепре: все, что известно об инциденте

Во вторник 29 августа в ходе конфликта патрульный застрелил мужчину в Днепре. Мужчина проявлял неповиновение и применял против правоохранителей силу.

Все детали убийства мужчины полицейским и дальнейшего рассмотрения дела собрал 24 Канал. В настоящее время руководство полиции уже назначило служебное расследование по факту использования огнестрельного оружия.

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Что предшествовало выстрелу

В Днепре 29 августа около 17:45 патрульные полицейские зафиксировали авто Jaguar, нарушившее правила дорожного движения. Водитель не отреагировал на требование правоохранителей остановиться. Патрульные отправились за автомобилем и смогли перехватить нарушителей на проспекте Ивана Мазепы.

Водитель игнорировал законные требования ПДД. Что именно игнорировал, почему так случилось, что это привело к летальному случаю – будет установлено в процессе досудебного расследования,

– рассказали в ДБР.

В автомобиле находились мужчина, женщина и двое детей. Во время обследования мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. У него были все признаки алкогольного опьянения. Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко заявил, что предварительно за рулем находилась женщина.

Состоялась схватка с полицейскими

Сообщается, что мужчина и женщина проигнорировали требование правоохранителей выйти из автомобиля. Пассажиры начали сопротивляться стражам порядка – инцидент снимали дети, которые были в Jaguar. Патрульные пытались силой вытащить водительницу из авто. При попытке задержания полицейская применила газовый баллончик.

На опубликованном видео видно, что впоследствии женщина вышла наружу и попыталась отбить мужчину у правоохранителей. Известно, что при попытке задержания мужчина напал сначала на полицейскую – он ударил ее в лицо. Впоследствии он бросил ее коллегу-патрульного через себя на асфальт. После броска пассажир авто побежал в сторону полицейского и водителя.

Именно после этого патрульный достал табельный пистолет и выстрелил в мужчину. Тот получил три огнестрельных ранения в спину, несовместимых с жизнью. Погибшим оказался 38-летний Джумбери Силогава Джумберович. Он родился 1 сентября 1984 года.

Погибший в результате стрельбы в Днепре / фото из личного архива

Что угрожает патрульному

Полицейский был задержан и отстранен от исполнения обязанностей в тот же день. Относительно него уже открыли 2 уголовных производства – ему выдвинули подозрение в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Максимальный срок наказания по этим статьям – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Согласно статьей 46 Закона Украины "О полиции" патрульные имеют право применять оружие без уведомления. Однако для этого должны быть условия: