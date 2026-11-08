Среди пострадавших в результате стрельбы в Кракове есть граждане пяти стран

В результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова погибли шесть человек, еще как минимум 16 получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства внутренних дел Польши.

Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Кракове?

Стрельба произошла после обеда в субботу, 7 ноября, на Главной рыночной площади Кракова. Среди иностранцев, пострадавших во время нападения, есть граждане пяти стран: Австрии, Германии, Португалии, России и Великобритании.

По данным местных властей, ранения получили не менее 16 человек. Двенадцать пострадавших находятся в критическом состоянии, их жизни угрожает опасность.

В результате нападения погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Пятеро из них скончались на месте, еще один человек позже скончался в больнице от полученных ранений.

По имеющейся информации, нападавший въехал на площадь на автомобиле и стрелял из него наугад по людям. После перестрелки с полицией подозреваемый был задержан, он получил ранения и находится в больнице.

Вероятным нападавшим является 24-летний поляк Михал О. из города Островец-Свентокшиский. По данным журналистов, он находился за рулем автомобиля, принадлежащего его отцу.

Также издание утверждает, что 52-летний отец подозреваемого легально владеет 11 единицами огнестрельного оружия, а сам Михал О. – двумя. Ранее ни отец, ни сын не имели проблем с законом. Официально мотивы нападения пока не названы. В то же время во время обыска дома подозреваемого правоохранители обнаружили тела двух женщин и мужчины. Это могут быть родственники стрелка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу террористическим актом. Он подчеркнул, что нападение на людей в Кракове является чрезвычайно жестоким.

До сих пор в Польше не было такого радикального случая терроризма, ведь именно такой случай следует назвать жестоким нападением на людей в Кракове,

– заявил Туск во время визита в город.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил 8 и 9 ноября днями национального траура. Власти призвали жителей следовать указаниям служб безопасности и избегать места нападения.

Напомним, 24-летний мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове, перенес несколько операций и находится в крайне тяжелом состоянии. Двое полицейских, получивших ранения во время его задержания, также перенесли операции, однако их состояние стабильное.