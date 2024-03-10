Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.
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Что известно о стрельбе в Кривом Роге
Согласно данным правоохранителей, сегодня, 10 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района города.
В Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль / Фото полиция Днепропетровской области
Так, правоохранители выехали на место событий.
В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу,
– сообщили полицейские.
Неизвестные обстреляли машину в Кривом Роге / Фото полиция Днепропетровской области
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Также в полиции отметили, что принимаются меры для установления и задержания лиц, причастных к хулиганским действиям.
В Харьковской области мужчина бросил гранату под авто военной
Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль военной. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.
Таким образом мужчина хотел "отомстить" за долгие неприязненные отношения.
Правоохранители уже задержали 25-летнего подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.