Поліцейські наразі встановлюють всі обставини злочину.

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Що відомо про стрілянину в Кривому Розі

Відповідно до даних правоохоронців, сьогодні, 10 березня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста.



У Кривому Розі невідомі обстріляли автомобіль / Фото поліція Дніпропетровської області

Так, правоохоронці виїхали на місце подій.

В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні,

– повідомили поліціянти.



Невідомі обстріляли автівку в Кривому Розі / Фото поліція Дніпропетровської області

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Також в поліції зазначили, що вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

На Харківщині чоловік кинув гранату під авто військової

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківської області місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль. Машина належить українській військовослужбовиці, яка також мешкає в цьому селищі.

Таким чином чоловік хотів "помститися" за довгі неприязні стосунки.

Правоохоронці вже затримали 25-річного підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.