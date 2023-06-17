Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что беспорядки россиян происходят прямо за стенами квартир и домов мирных жителей.

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Федоров отметил, что на временно оккупированных территориях происходят безобразия.

Уровень опасности на ТОТ нарастает. Даже при разборках русские под самым ударом – наши люди. Мелитополь теперь – криминальная столица,

– подчеркнул он.

Мэр города добавил, что местные боятся выходить из дома, ведь на улице еще хуже:

оккупанты провоцируют аварии;

на больших перекрестках города устанавливают блокпосты и проводят тотальные обыски;

"подозрительных" людей забирают в комендатуру или сажают на подвал.

Перестрелка в Мелитополе: что известно

Так, в ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, заселившиеся в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной "полиции", которые приехали их унять. Гулянка "освободителей" проходила рядом с очередной комендатурой, расположенной в здании бывшего училища №24.

Шум и крики российских воинов привлекли внимание местных жителей, которые немедленно созвонились с "полицией". Однако, как оказалось, этого недостаточно, и на помощь прибыли военная полиция, сотрудники ФСБ, военная комендатура и другие силовые структуры.