Це підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що безчинства росян відбуваються прямо за стінами квартир і будинків мирних мешканців.
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Федоров зазначив, що на тимчасово окупованих територіях відбуваються безчинства.
Рівень небезпеки на ТОТ наростає. Навіть при розбірках росіян під найбільш ударом – наші люди. Мелітополь тепер – кримінальна столиця,
– наголосив він.
Мер міста додав, що місцеві бояться виходити з дому, адже на вулиці ще гірше:
- окупанти провокують аварії;
- на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости і проводять тотальні обшуки;
- "підозрілих" людей забирають в комендатуру або садять на підвал.
Перестрілка у Мелітополі: що відомо
Так, у ніч з 15 на 16 червня п'яні військові, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні, відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій "поліції", які приїхали їх вгамувати. Гулянка "визволителів" відбувалася поруч з черговою комендатурою, яка розташована в будівлі колишнього училища №24.
Шум і крики російських вояків привернули увагу місцевих жителів, які негайно зателефонували до "поліції". Однак, як виявилося, цього було недостатньо, і на допомогу прибули військова поліція, співробітники ФСБ, військова комендатура та інші силові структури.
П'яні солдати почали вигукувати з балконів: "Ви тилові миші, а ми воювали". А потім, зрештою, відкрили вогонь по тих, хто прибув, щоб заспокоїти ситуацію, - повідомляється.