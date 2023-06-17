Це підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що безчинства росян відбуваються прямо за стінами квартир і будинків мирних мешканців.

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Федоров зазначив, що на тимчасово окупованих територіях відбуваються безчинства.

Рівень небезпеки на ТОТ наростає. Навіть при розбірках росіян під найбільш ударом – наші люди. Мелітополь тепер – кримінальна столиця,

– наголосив він.

Мер міста додав, що місцеві бояться виходити з дому, адже на вулиці ще гірше:

окупанти провокують аварії;

на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости і проводять тотальні обшуки;

"підозрілих" людей забирають в комендатуру або садять на підвал.

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Так, у ніч з 15 на 16 червня п'яні військові, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні, відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій "поліції", які приїхали їх вгамувати. Гулянка "визволителів" відбувалася поруч з черговою комендатурою, яка розташована в будівлі колишнього училища №24.

Шум і крики російських вояків привернули увагу місцевих жителів, які негайно зателефонували до "поліції". Однак, як виявилося, цього було недостатньо, і на допомогу прибули військова поліція, співробітники ФСБ, військова комендатура та інші силові структури.