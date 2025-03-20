В Киеве произошла стрельба в офисе: что известно

В одном из киевских офисов в Подольском районе города произошла стрельба. В результате инцидента есть пострадавшие.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в офисном здании в Подольском районе столицы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно полицейским

Информация о стрельбе поступила в полицию 20 марта примерно в 13 часов. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

Удалось установить, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании. Он совершил преступление и скрылся.

В результате происшествия 53-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение. У нее ранения лица и тела.

На месте преступления следователи обнаружили вероятное орудие преступления – устройство для отстрела резиновых пуль, который стрелок покинул. В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов Киева и покинул машину и совершил самоубийство.

Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.