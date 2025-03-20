Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в офісній будівлі у Подільському районі столиці. Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо поліцейським

Інформація про стрілянину надійшла до поліції 20 березня приблизно о 13 годині. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

Вдалося встановити, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька разів вистрелив зі зброї у працівницю компанії. Він скоїв злочин та зник.

Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу. У неї поранення обличчя та тіла.

На місці злочину слідчі виявили ймовірне знаряддя злочину – пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілець покинув. Надалі зловмисник на транспортному засобі дістався одного з мостів Києва та покинув автівку й вчинив самогубство.

Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт.