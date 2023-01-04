Так, в начале 2023 года в приграничном районе часовой ранил местного жителя, потому что тот не остановился на его предупреждение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет 24 канал.

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К военным приближаться опасно

Ранение житель Борисовского района получил в ногу. Он выжил, однако в тяжелом состоянии попал в больницу. Однако на этом его приключения не завершатся.

Так, по словам Гладкова, далее в подробностях инцидента будут разбираться соответствующие службы России, а именно:

следственные органы,

ФСБ,

Минобороны РФ.

Следует разобраться, в частности, в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным,

– написал Гладков.

Чтобы избежать подобных случаев, губернатор Белгородской области попросил жителей не посещать лесополосы в приграничных районах.

В Белгороде все идет "по плану"

Пограничный город России один из тех, кто больше всего испытывает на себе последствия империалистических амбиций диктатора. Если в начале полномасштабной войны россияне думали захватить быстренько Украину и парадом пройтись по площади Независимости, то уже менее чем через год они дошли до того, что в пределах собственных границ создают терроборону.

При этом формируют сразу несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, желающих вступить в ряды терробороны якобы обучают "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт".

Также в конце осени стало известно, что белгородским полицейским приказали самостоятельно укомплектоваться и найти бронежилеты, автоматы и "тревожные" мешки. При этом начальство не объяснило подчиненным, зачем им укомплектовываться. Отметили лишь, что это необходимо сделать "как можно скорее".