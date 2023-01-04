Так, на початку 2023 року у прикордонному районі вартовий поранив місцевого жителя, бо той не зупинився на його попередження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пише 24 канал.

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До військових наближатися небезпечно

Поранення мешканець Борисівського району отримав у ногу. Він вижив, однак у тяжкому стані потрапив до лікарні. Проте на цьому його "пригоди" не завершаться.

Так, за словами Гладкова, далі у подробицях інциденту будуть розбиратися відповідні служби Росії, а саме:

слідчі органи,

ФСБ,

міноборони РФ.

Слід розібратися, зокрема, в тому, чому він перебував у цей час на прикордонній території і навіщо пішов до військових,

– написав Гладков.

Тож щоб уникнути подібних випадків, губернатор Бєлгородської області попросив мешканців не відвідувати лісосмуги у прикордонних районах.

У Бєлгороді все йде "за планом"

Прикордонне місто Росії одне з тих, що чи ненайбільше відчуває на собі наслідки імперіалістичних амбіцій диктатора. Якщо на початку повномасштабної війни росіяни думали захопити швиденько Україну та парадом пройтися по майдану Незалежності, то уже менш ніж за рік вони дійшли до того, що в межах власних кордонів створюють тероборону.

При цьому формують одразу декілька батальйонів з тих, хто через вік чи стан здоров'я не може служити в збройних силах Росії, однак має бойовий досвід та велике бажання за потреби "стати на захист рідного дому".

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, охочих вступити до лав тероборони начебто навчають "досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід".

Також наприкінці осені стало відомо, що бєлгородським поліцейським наказали самостійно укомплектуватися та знайти бронежилети, автомати та "тривожні" мішки. При цьому начальство не пояснило підлеглим, для чого їм укомплектовуватися. Зазначили лише, що це необхідно зробити "якомога швидше".