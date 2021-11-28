Стреляет из гаубицы: ГБР проверить видео с Бутусовым

Государственное бюро расследований проверит, законны ли действия журналиста Юрия Бутусова. В частности, речь идет о видео, на котором он якобы стреляет из гаубицы Д-20.

Это вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Сам Бутусов заявил, что "видео снято очень давно".

Тема В штабе ООС отметили, что не применяют запрещенное вооружение

Госбюро расследованный проверит действия Бутусова

Следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в фейсбуке, в рамках начатого уголовного производства,

– рассказали в ГБР.

В ведомстве объяснили, что проверят обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки.

В частности, их будут проверять по статьям о:

нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;

а также по планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны.

Более того, проверят вероятные должностные нарушения лиц, допустивших гражданское лицо к вооружению.

В ГБР объяснили, – по предварительным выводам, событие произошло за пределами Операции объединенных сил.

Общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информбезопасности государства,

– заявили в ведомстве.

В ТКГ осудили публикацию Бутусова

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявила, что на фоне высокой вероятности эскалации "Россия ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений".

Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу мирное урегулирование, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины,

– заявили в ТКГ.

В ведомстве пояснили, что:

сам факт стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы;

в условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах;

это повышает опасность провокаций со стороны русско-оккупационных войск.

Там подчеркнули, что Украина не нарушает минские договоренности и не стреляет из пушек калибра более 100 миллиметров. Более того, открывает огонь только в ответ, когда действия России создают угрозу жизни и здоровью бойцов Вооруженных сил и гражданских лиц.

Бутусов ответил на заявление ГБР

На заявление ГБР почти сразу отреагировал Бутусов в фейсбуке.

Власти подозревают, что я куда-то из пушки мог попасть по российским оккупантам, и тем самым это я развязал войну!

– написал Бутусов.

Он отметил, что это "месть за пресс-конференцию". По мнению журналиста, его видео для Офиса Президента стало возможностью "наказать его за вопросы о Татарове и Демченко".

Кратко о видео, опубликованном Бутусовым и реакции от ООС