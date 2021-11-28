Стреляет из гаубицы: ГБР проверить видео с Бутусовым
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований проверит, законны ли действия журналиста Юрия Бутусова. В частности, речь идет о видео, на котором он якобы стреляет из гаубицы Д-20.
Это вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Сам Бутусов заявил, что "видео снято очень давно".
Тема В штабе ООС отметили, что не применяют запрещенное вооружение
Госбюро расследованный проверит действия Бутусова
Следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в фейсбуке, в рамках начатого уголовного производства,
– рассказали в ГБР.
В ведомстве объяснили, что проверят обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки.
В частности, их будут проверять по статьям о:
- нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;
- а также по планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны.
Более того, проверят вероятные должностные нарушения лиц, допустивших гражданское лицо к вооружению.
В ГБР объяснили, – по предварительным выводам, событие произошло за пределами Операции объединенных сил.
Общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информбезопасности государства,
– заявили в ведомстве.
В ТКГ осудили публикацию Бутусова
Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявила, что на фоне высокой вероятности эскалации "Россия ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений".
Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу мирное урегулирование, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины,
– заявили в ТКГ.
В ведомстве пояснили, что:
- сам факт стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы;
- в условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах;
- это повышает опасность провокаций со стороны русско-оккупационных войск.
Там подчеркнули, что Украина не нарушает минские договоренности и не стреляет из пушек калибра более 100 миллиметров. Более того, открывает огонь только в ответ, когда действия России создают угрозу жизни и здоровью бойцов Вооруженных сил и гражданских лиц.
Бутусов ответил на заявление ГБР
На заявление ГБР почти сразу отреагировал Бутусов в фейсбуке.
Власти подозревают, что я куда-то из пушки мог попасть по российским оккупантам, и тем самым это я развязал войну!
– написал Бутусов.
Он отметил, что это "месть за пресс-конференцию". По мнению журналиста, его видео для Офиса Президента стало возможностью "наказать его за вопросы о Татарове и Демченко".
Кратко о видео, опубликованном Бутусовым и реакции от ООС
- 28 ноября 2021 года, в день памяти жертв Гоголодомора, журналист Юрий Бутусов выложил в фейсбуке видео, где он предположительно стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра.
- Там он сказал, что это якобы "по оккупантам огонь". Впоследствии обїяснил, что "видео было снято очень давно, на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины".
- В штабе Операции Объединенных сил объяснили, что украинские военные на Донбассе не используют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Там заявили, что опубликовали сообщение "в упреждение" возможных обвинений в адрес ООС.