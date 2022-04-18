Стреляли по всему, что двигалось – житель Гостомеля рассказал, как жил город в первые дни войны

Поселок городского типа Гостомель Киевской области уже освобожден от оккупантов. Однако те ужасы, которые там совершала российская армия, еще долго будут в памяти украинцев.

В первые дни после освобождения шокировали тела жертв прямо среди дороги, окровавленная одежда, разгромленные дома и обстрелянные автомобили, которыми местные пытались убежать от смерти. О том, что творила российская армия и как выживали украинцы – сайту 24 канала рассказал житель Гостомеля Али Сафаров.

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Как все начиналось

По словам Али Сафарова, купившего квартиру в Гостомеле несколько лет назад, 24-го февраля в 5 утра все почувствовали прилет первых российских ракет – дом словно подпрыгнул.

Я предполагал, что война начнется, но думал, что все это начнется на выходных, потому что по логике военных действий нападать удобнее на выходных, когда многие разъехались. Но они напали в будний день. Это было ужасно, скажем прямо. Нанесенный ракетный удар был очень сильным и мощным, но его нанесли именно по аэродрому, поэтому даже стекло у нас не вылетело, хотя и прогибалось от взрывов,

– отметил Сафаров.

Мужчина был уверен, что после удара по аэродрому Гостомель не будет интересовать россиян. Он также считал, что они не будут развивать наступление на Киев из-за отсутствия обеспечения логистики, то есть подвоза боеприпасов, топлива. По словам Али, он служил в автомобильном батальоне, поэтому приблизительно представляет себе, сколько транспорта для этого нужно, а его не было.

Тогда в Гостомеле был свет, вода, интернет проводной. В первой половине дня я планировал связаться с работой, решить рабочие вопросы, а затем пойти в военкомат, ведь было ясно, что война началась. В 11 утра я связался с работой и должен был отправиться в военкомат, но сразу после этого нанесли второй – еще более мощный – удар по аэродрому. Там было много разных ракет. Тогда со стороны аэродрома пошел дым и мы увидели огромное количество вертолетов.

– рассказал житель Гостомеля.

Аэропорт в Гостомеле / Фото Андрея Новицкого

Сначала мужчина решил, что это украинские вертолеты идут на аэродром, чтобы убрать последствия ракетной атаки, но потом он увидел ударный вертолет Ка-52, который есть только у россиян.

"Стало понятно, что это – не наши. Они летели очень низко и их было очень много. Картинка была очень апокалиптическая: дым от пожара и в этом дыму вертолеты", – подчеркнул он.

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Ожесточенные бои

Дальше продолжался бой. А через несколько часов Али Сафаров увидел Национальную гвардию. Казалось, что оккупантов выбили и уже более или менее безопасно. Однако уже на следующее утро с самого аэродрома начали подниматься вертолеты, которые обстреливали уже сам Гостомель, вблизи домов.

Стреляли по всему, что двигалось, поэтому я снова не смог вырваться в военкомат. В первые дни они активно обстреливали все вокруг из вертолетов, минометов, затем подключилась артиллерия. Время от времени вспыхивало сражение, мы понимали, что наши пытались их выбить. В общей сложности с первого дня войны бой продолжался постоянно: то стрелочный бой, то артиллерийская дуэль, то минометные обстрелы. Затишье было всего на несколько часов – не больше,

– уточнил Сафаров.

По его словам, кадыровцев он лично не видел, однако в центре Гостомеля один из них застрелил кума соседа из-за отказа отдать ему продукты. Мужчина отметил, что в Гостомеле кадыровцы прятались и мародерили.

"Мы же не знали, что происходит вокруг, слушали только радио на телефоне, и когда у тебя нет возможности слушать весь марафон, потому что потом разрядится телефон и не будет, где его зарядить, то полной картинки мы не видели и не знали", – рассказал житель.

В начале марта, по его словам, россияне начали немного ориентироваться на местности и поняли, что улица, идущая мимо дома мужчины, выводит их из Гостомеля на Бучу. И они пошли туда колонной – 70 бронированных машин, на которую был только один автомобиль с топливом.

70 машин прошло на Бучу, а обратно вернулось 7, причем разрознено. То есть сначала 4 машины уехали, потом одна, потом еще две, которые до Бучи так и не доехали, они стояли возле нас и стреляли вокруг. И это для нас было наглядной картинкой – сколько их здесь дохнет. И это нас очень вдохновляло,

– объяснил Али.

В первые дни артобстрелы, минометные обстрелы были постоянными, но через несколько дней прекратили летать вертолеты, затем артиллерия стреляла значительно реже. Мужчина уверен, что у россиян не хватало боекомплекта, а когда его им привозили – наша артиллерия сразу все уничтожала.

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