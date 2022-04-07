Стреляли на поражение: белорусские силовики поймали группу "рельсовых партизан"
Источник:"Радио Свобода"
Согласно данным МВД Беларуси, в ночь на 30 марта при силовой поддержке Специального отряда быстрого реагирования задержали трех граждан, которые разрушали рельсы возле населенного пункта Осиповичи.
Как сообщает телеграмм-канал "Союз железнодорожников Беларуси", задержанными оказались Евгений Минкевич, Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев. Возраст "партизан" от 27 - 28 лет.
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Белорусское МВД заявило, что при задержании подозреваемые "оказали активное сопротивление и пытались скрыться", из-за чего по ним открыли огонь. В результате обстрела один из ребят попал в больницу, еще один – получил скорую помощь на месте.
Фото задержанных / Фото "Радио Свобода"
Представители правоохранительных органов рассказывают, что за свою деятельность ребята якобы получали тысячу долларов, однако о доказательствах пока не сообщают.
В МВД отметили, что будут и дальше применять оружие в борьбе с "диверсантами".
У нас есть точная оперативная информация о лицах, которые намерены совершить теракты на объектах железнодорожного транспорта. В ближайшее время они будут задержаны аналогичными способами,
– сказал первый заместитель главы МВД.
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