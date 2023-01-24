Стрелка Часов Судного дня как никогда близка к катастрофе: сколько осталось секунд

Полночь Часов Судного дня, введенного создателями первой американской атомной бомбы, символизирует ядерную катастрофу. И именно рекордно близко к полуночи сегодня находится его стрелка

24 января совет директоров журнала "Bulletin of the Atomic Scientists" перевел стрелку Часов вперед. Она остановилась на 23:58:30, а значит, у человечества осталось 90 секунд до масштабной катастрофы.

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Почему стрелку часов перевели вперед

Догадаться, кто именно стал основной, но не единственной причиной подобных изменений – не сложно. В значительной степени именно страна-террористка, не первое десятилетие кошмарящая своих соседей и не первый месяц угрожающая мировому сообществу ядерными боеголовками, спровоцировала приближение Судного дня.

Едва скрытые угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или из-за просчета – является ужасающим риском. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высоким,

– отметили в проекте.

Кроме применения против мирового сообщества оружия массового уничтожения, Россия постоянно углубляет кризис провокациями на атомных станциях. Тем самым она нарушает международные протоколы и рискует массовым выбросом радиоактивных материалов. Кроме того, последствия войны, которую страна-агрессорка развязала в Украине, не ограничиваются увеличением ядерной опасности. Они также:

подрывают глобальные усилия по борьбе с изменением климата,

приводят к расширению инвестиций в природный газ именно тогда, когда такие инвестиции должны сокращаться,

расширяют спектр применения биологического и химического оружия,

затормаживают реакцию мира на изменение климата,

препятствуют международным усилиям преодолеть другие глобальные проблемы.

"Вторжение и аннексия украинской территории также нарушили международные нормы таким образом, что может побуждать других к действиям, которые бросают вызов предварительным договоренностям и угрожают стабильности", – подчеркнули в журнале.

Кризис может углубиться

Также специалисты подчеркнули, что поведение России несет еще одну угрозу. Так, если она и США не возобновят переговоры по договору о ядерном оружии, его срок действия истечет в феврале 2026 года. А это может привести к:

устранению взаимных инспекций,

углублению недоверия,

подтолкнет гонку ядерных вооружений,

повысит возможность ядерного обмена.

Как предупредил ранее Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, мир вступил во "время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны".

Что известно о Часах Судного дня

Это проект журнала "Bulletin of the Atomic Scientists", начатый в 1947 году, выпускаемый Чикагским университетом. Он символизирует напряженность интернациональной обстановки и увеличение количества ядерного вооружения. Стрелки же этих Часов показывают время до полуночи – момента ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала с помощью приглашенных экспертов. Среди них – 18 лауреатов Нобелевской премии.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен три года назад. Тогда Часы остановились на отметке 23:58:20. В январе 2022 года эксперты оставили отметку на своем месте, однако в списке угроз ядерной катастрофы назвали ситуацию в Украине. Как пророчески считали эксперты, она могла стать новой "горячей точкой".