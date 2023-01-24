Стрелка Часов Судного дня как никогда близка к катастрофе: сколько осталось секунд
Источник:Bulletin of the Atomic Scientists
Полночь Часов Судного дня, введенного создателями первой американской атомной бомбы, символизирует ядерную катастрофу. И именно рекордно близко к полуночи сегодня находится его стрелка
24 января совет директоров журнала "Bulletin of the Atomic Scientists" перевел стрелку Часов вперед. Она остановилась на 23:58:30, а значит, у человечества осталось 90 секунд до масштабной катастрофы.
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Почему стрелку часов перевели вперед
Догадаться, кто именно стал основной, но не единственной причиной подобных изменений – не сложно. В значительной степени именно страна-террористка, не первое десятилетие кошмарящая своих соседей и не первый месяц угрожающая мировому сообществу ядерными боеголовками, спровоцировала приближение Судного дня.
Едва скрытые угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или из-за просчета – является ужасающим риском. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высоким,
– отметили в проекте.
Кроме применения против мирового сообщества оружия массового уничтожения, Россия постоянно углубляет кризис провокациями на атомных станциях. Тем самым она нарушает международные протоколы и рискует массовым выбросом радиоактивных материалов. Кроме того, последствия войны, которую страна-агрессорка развязала в Украине, не ограничиваются увеличением ядерной опасности. Они также:
- подрывают глобальные усилия по борьбе с изменением климата,
- приводят к расширению инвестиций в природный газ именно тогда, когда такие инвестиции должны сокращаться,
- расширяют спектр применения биологического и химического оружия,
- затормаживают реакцию мира на изменение климата,
- препятствуют международным усилиям преодолеть другие глобальные проблемы.
"Вторжение и аннексия украинской территории также нарушили международные нормы таким образом, что может побуждать других к действиям, которые бросают вызов предварительным договоренностям и угрожают стабильности", – подчеркнули в журнале.
Кризис может углубиться
Также специалисты подчеркнули, что поведение России несет еще одну угрозу. Так, если она и США не возобновят переговоры по договору о ядерном оружии, его срок действия истечет в феврале 2026 года. А это может привести к:
- устранению взаимных инспекций,
- углублению недоверия,
- подтолкнет гонку ядерных вооружений,
- повысит возможность ядерного обмена.
Как предупредил ранее Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, мир вступил во "время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны".
Что известно о Часах Судного дня
Это проект журнала "Bulletin of the Atomic Scientists", начатый в 1947 году, выпускаемый Чикагским университетом. Он символизирует напряженность интернациональной обстановки и увеличение количества ядерного вооружения. Стрелки же этих Часов показывают время до полуночи – момента ядерного катаклизма.
Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала с помощью приглашенных экспертов. Среди них – 18 лауреатов Нобелевской премии.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен три года назад. Тогда Часы остановились на отметке 23:58:20. В январе 2022 года эксперты оставили отметку на своем месте, однако в списке угроз ядерной катастрофы назвали ситуацию в Украине. Как пророчески считали эксперты, она могла стать новой "горячей точкой".