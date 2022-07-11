Ответит ли Путин на удары HIMARS: эксклюзивный стрим Цымбалюка и Пионтковского на 24 канале

На ютубе 24 канала – стрим украинского журналиста Романа Цымбалюка и российского публициста Андрея Пионтковского. Главной темой их разговора станут удары ракетными системами HIMARS, которые украинская сторона наносит россиянам все чаще.

В частности, они обсудят, будет ли отвечать на такие активные атаки российский диктатор путин, ведь эти удары являются причиной огромных потерь оккупантов в войне против Украины. Кроме того, они пообщаются и о реакции США.

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Трансляция разговора Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского начнется на ютубе 24 канала 11 июля в 19.30. Просмотреть стрим можно по ссылке.

Эксклюзивный стрим Цымбалюка и Пионтковского: смотрите видео

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