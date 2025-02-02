Китай может строить исследовательский центр термоядерного синтеза: чем интересен объект

Китай вероятно строит исследовательский центр термоядерного синтеза в городе Мяньян. Проект призван развивать технологии производства электроэнергии.

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков сообщил 24 каналу, что этот объект не имеет никакого отношения к ядерному оружию. Он пояснил, что говорится о достижении контролируемой термоядерной реакции.

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Что представляет собой объект?

В сети обнародованы спутниковые снимки объекта, на которых изображены 4 "рукава", где будут предусматриваться лазерные отсеки. По центру – экспериментальный отсек, где планируется размещение камеры-мишени с изотопами водорода. Их лазеры будут соединять вместе, вырабатывая энергию.

Термоядерный взрыв – это освобождение огромного количества энергии, но неконтролируемо, он все разрушает вокруг. А контролируемый предполагает постепенную утечку энергии. Это будет фактически термоядерная электростанция,

– объяснил Кочетков.

Изотопов водорода в мировом океане неограниченное количество. Страна, которая воплотит такой проект первой, по словам Кочеткова, получит бесплатный источник экологически чистой энергии и это будет фантастический прорыв.

2 модели контролируемой термоядерной реакции

Как пояснил эксперт по ракетно-ядерному вооружению, сейчас в разработке есть 2 модели контролируемой термоядерной реакции. Одна еще с советских времен – токамак, когда раскаленную плазму с элементами помещают в мощное магнитное поле, оно способно ее удерживать несколько миллисекунд.

Другой вариант предусматривает, что с помощью лазера раскаляется небольшая частица изотопов, с разных сторон на нее направляются лазерные лучи, тогда она превращается в плазму и удерживается определенный период. Этот вариант, по словам Кочеткова, является довольно перспективным.

К сведению! Термоядерная реакция предусматривает нагрев атомов водорода (изотопов дейтерия и трития) и удержание плазмы в магнитной ловушке длительный период, чтобы произошел термоядерный синтез.

"Китайцы уже установили рекорд, плазму удалось держать несколько секунд в стабильном состоянии. Еще до контролируемой реакции далеко, но это в определенной степени прорыв. То, что на спутниковых снимках – это мощная установка для лазерного удержания термоядерной плазмы. Это история не о бомбе, а об электроэнергии", - отметил Кочетков.

Напомним, в 2023 году сообщалось, что на китайском экспериментальном термоядерном реакторе в провинции Аньхой удалось установить новый мировой рекорд по продолжительности поддержания высокотемпературной плазмы. В одном цикле реактор работал непрерывно 403 секунды, побив предыдущий рекорд в 101 секунду. Термоядерные реакторы нацелены повторить реакции, которые происходят внутри звезд. Цель – получить возможность производить безопасную и дешевую энергию для мира.